В Японии умер самый старый человек планеты

Самый пожилой человек на планете, японец Дзироэмон Кимура скончался на 117-м году жизни. Об этом сообщило информационное агентство Киодо.

Дзироэмон Кимура с конца прошлого года из-за недомоганий дважды попадал в больницу, был выписан 7 апреля. 19 апреля ему исполнилось 116 лет.

В этот день юбиляр получил сертификат от Книги рекордов Гиннесса, а премьер-министр Синдзо Абэ направил ему видеопоздравление, отмечает ИТАР-ТАСС.

Кимура родился 19 апреля 1897 года и был провозглашен самым пожилым человеком на планете в декабре прошлого года, после того, как скончалась прежняя обладательница этого титула, гражданка США.

Японец жил в городе Кётанго (префектура Киото). У него остались семь детей, 14 внуков, 25 правнуков и 13 праправнуков.

Теперь самым пожилым человеком на Земле является 115-летняя японка из Осаки Мисао Окава.

Долгожительница родилась 5 марта 1898 года в семье владельцев магазина традиционного японского кимоно. Мисао Окава родила троих детей, двое из которых живы и по сей день, их возраст перевалил за девятый десяток.

В феврале 2013 года японка стала самой пожилой женщиной на планете. По ее словам, причина долгой жизни кроется в том, что она "всегда ела много вкусного". На 115-летие Мисао Окава получила прекрасный цветочный букет и ее любимое блюдо - маринованную скумбрию.