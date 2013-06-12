Полиция разогнала протестующих с площади Таксим в Стамбуле: опубликованы фото и видео

Стамбульская полиция утром вытеснила протестующих с площади Таксим. На площади продолжается уборка, на улицы вышли работники коммунальных служб, которые закрашивают и смывают многочисленные надписи, оставленные манифестантами на стенах и асфальте, убирают брошенные плакаты и транспаранты.

На лестнице, ведущей к парку Гези, возведены баррикады из сгоревших машин и подручных средств, передает ИТАР-ТАСС.

Эта конструкция один из немногих завалов в районе площади, который перекрывает единственный наиболее удобный проход в парк. Находящиеся в самом парке протестующие с утра отсыпались после напряженной ночи.

На площади дежурят машины, оснащенные водометами, автомобильное движение благодаря расчистке баррикад на улицах, ведущих к Таксиму, открыто. За две недели протестов на улицах было возведено по шесть-семь кордонов, высота некоторых из них достигает 2,5-3 метров.

Спецназ на протяжении последних суток безостановочно вел борьбу с агрессивно настроенными манифестантами, которые во вторник несколько раз предпринимали попытки вновь занять площадь. Наиболее ожесточенные столкновения произошли накануне вечером - полиция применила слезоточивый газ.

На Таксиме вечером и ночью горело несколько больших костров из покрышек. Штурма Гези, как и заверяли власти, не было. Однако несколько подразделений полиции вошли ночью на территорию парка и, не трогая палатки с протестующими, разобрали часть тентов и стендов, использовавшихся для агитации.

Губернатор Стамбула Хюсейин Авни Мутлу призвал манифестантов подумать о своей безопасности и покинуть парк в связи с резкой эскалацией напряженности. Протестующие на это не согласны и планируют продолжать акцию.

Как сообщило местное телевидение, в среду 11 представителей протестного движения получат возможность лично обсудить с премьер-министром Турции Тайипом Эрдоганом ситуацию вокруг реорганизации площади Таксим. В делегацию митингующих вошли студенты, преподаватели вузов, деятели культуры и искусства и представители ряда общественных объединений.

Встреча состоится примерно в 16:00 по местному времени 16:00 (по киевскому времени). Это будет первая подобная беседа Эрдогана с протестующими за 16 дней, прошедших с начала массовых волнений в стране. Отмечается, что премьер намерен подробно обрисовать позицию правительства и выслушать доводы митингующих. На переговорах будут присутствовать главы МВД, министерства градостроительства и охраны окружающей среды, минкультуры и туризма.

Ситуация на Таксиме, превратившемся минувшей ночью буквально в зону боевых действий, сейчас остается спокойной. Полиция и машины, оборудованные водометами, по- прежнему находятся на площади во избежание провокаций. Затишье, а именно так оценивают обстановку многие комментаторы, установилось и в других городах страны, в частности, в столице. Ночью в Анкаре снова прошли локальные столкновения манифестантов с полицией. Основная масса протестующих собралась на проспекте Кеннеди недалеко от посольства США. В Измире также продолжается мирная акция в поддержку парка Гези. По оценкам наблюдателей, есть риск, что к вечеру напряжение может снова возрасти.

видео: Вести.ру