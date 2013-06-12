Сильные пожары охватили Колорадо: тысячи людей эвакуированы

В американском штате Колорадо тысячи людей эвакуированы из-за сильных пожаров. В огне почти 5 тысяч га земли.

"Пожары быстро распространились по центральным частям Колорадо, вынуждая тысячи жителей покинуть свои дома и уничтожив около 12 тыс. акров (4856 га – ред.) кустов и деревьев", - говорится в сообщении, пишет УКРИНФОРМ со ссылкой на CNN.

Низкая влажность, высокие температуры и сильные ветры привели к возникновению в штате 5 пожаров. Самым сложным оказался пожар в Блек Форест (Black Forest) к северо-востоку от города Колорадо Спрингс (Colorado Springs). Из-за него пришлось провести эвакуацию поселений на территории 24 тыс. акров (9712 га) и эвакуировать жителей около 5 тыс. домов.

По словам местных полицейских, пострадавших или погибших от пожаров нет. Впрочем стихия уничтожила несколько десятков домов. Полицейские проводят расследование причин возгорания.

С огнем борются 150 пожарных, а также представители Национальной гвардии. С воздуха вертолеты разливают воду и распыляют специальные огнезащитные вещества. Погодные условия не способствуют борьбе с пламенем. Так, по данным синоптиков, в районе пожара влажность воздуха очень низкая, температура поднимается до 27-33 градуса Цельсия, а ветры дуют со скорость 48-64 км в час.

Напомним, в мае мощный торнадо, обрушившийся на американский штат Оклахома, забрал жизни 91 человека.

По данным ученых, торнадо, который практически уничтожил американский город Мур в штате Оклахома, оказался намного мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.