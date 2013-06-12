В Европе бастуют авиадиспетчеры 11 стран: отменены почи 2 тыс. рейсов

Во Франции в основных аэропортах в связи с забастовкой уже отменены 1800 рейсов из 7,65 тыс.

Забастовка авиадиспетчеров во Франции распространилась на 11 стран Евросоюза: Австрию, Болгарию, Великобританию, Венгрию, Бельгию, Италию, Латвию, Португалию, Словакию, сообщает Lenta.ru

Сотрудники аэропортов протестуют против планов Евросоюза создать систему "единого европейского неба". Профсоюзы опасаются, что она может привести к существенным сокращениям рабочих мест или зарплат в отрасли.

Стачка началась во Франции днем ранее. Французские профсоюзы называют попытку принять закон о едином небе прямой атакой на данную сферу, как предоставляющую общественно значимые услуги.

Как пишет International Business Times, министр транспорта Франции Фредерик Кювилье заявил, что он вместе со своим германским коллегой подал в Еврокомиссию меморандум с просьбой заморозить проект.

В свою очередь, в Брюсселе утверждают, что фрагментированность европейской системы авиаперевозок приводят к потерям авиакомпаниями континента 5 миллиардов евро ежегодно. Кроме того, дистанция, которую их самолетам, приходится преодолевать, возрастает в среднем за рейс на 42 километра.

Авиаперевозчики, включая Air France-KLM и Ryanair поддерживают данную программу несмотря на протесты. В частности, глава отдела внешних связей Ryanair Робин Кили заявил, что услуги диспетчеров оцениваются слишком высоко. Он добавил, что их профсоюзы часто прибегают к забастовке не как к крайнему средству, а в первую очередь.

По замыслу Брюсселя, в Европе должно быть создано "единое небо", что подразумевает упразднение нынешнего деления воздушного пространства по национальному принципу и введение единого управления в рамках ЕС.

Напомним, 12 июня, во Франции началась трехдневная забастовка работников сферы гражданской авиации. Накануне с просьбой к действующим во Франции авиакомпаниям сократить число рейсов на эти три дня на 50% обратилось местное управление гражданской авиации.



Организаторы забастовки хотят выразить протест против планов Еврокомиссии по либерализации сферы гражданской авиации.