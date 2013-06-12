Обнаженные FEMEN в полосатых трусах атаковали Европарламент: опубликованы фото

Активистки движения FEMEN устроили очередную топлесс-акцию в Европе. На этот раз девушки разделись под зданием Европарламента в Брюсселе.

Активистки движения выступили с требованием освободить четырех своих соратниц, которые почти месяц находятся в тунисской тюрьме за мирный протест. Им грозит от одного до шести лет тюрьмы, сообщается на сайте femen.

Как сообщалось ранее, активистки движения FEMEN были задержаны во время акции протеста в столице Туниса.



Как выяснилось, девушки проводили акцию в поддержку активистки этого движения, которая была задержана ранее.



В ходе акции две француженки и немка пришли к министерству юстиции Туниса и обнажили грудь, требуя "освободить Амину".

фото: femen