Папа Римский признал существование гей-лобби в Ватикане

Папа Римский Франциск признал, что в Ватикане присутствует гей-лобби. Таким образом, понтифик фактически подтвердил слухи о существовании неких религиозных группировок, объединенные нетрадиционной сексуальной ориентацией.

"В Курии есть святые люди, но есть также поток коррупции. Гей-лобби тоже присутствует, это правда. Мы должны посмотреть, что тут можно сделать", — заявил священнослужитель, передает Вести.ру.

По словам представителей Ватикана, встреча, на которой Франциск произнес эти слова, проходила в частном формате и не была публичной. Это значит, что нельзя наверняка утверждать, что понтифик действительно говорил что-то подобное, отмечает издание.

Слухи о священниках-геях в лоне католической церкви появились еще в декабре 2012 года. Итальянская пресса рассказывала о 300-страничном докладе, который представили предшественнику Франциска – Бенедикту XVI.

Он проливал свет на коррупцию в стенах католической церкви. В частности, речь в нем шла о шантаже высших сановников Ватикана, уличенных в гомосексуализме. Многие эксперты предполагают, что этот скандал способствовал отречению Бенедикта.

Напомним, ранее СМИ писали, что Бенедикт XVI решил оставить престол еще 17 декабря: поводом для этого якобы стало полученное им досье с информацией о группе ватиканских клириков-гомосексуалистов.

видео: Вести.ру

