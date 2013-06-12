В Варшаве поляк устроил самосожжение возле канцелярии премьера Туска

Перед канцелярией главы правительства Польши Дональда Туска в Варшаве поляк совершил самосожжение.

Об этом сообщил пресс-секретарь варшавской полиции Мариуш Мрозек, пишет УНИАН.

По его словам, 56-летний мужчина в тяжелом состоянии, с ожогами 60% тела, доставлен в больницу.

Как сказал пресс-секретарь, мужчина не имел с собой никаких плакатов и не объяснил, почему он это сделал. "Рядом уже несколько дней проходит пикет, но он не был его участником", - сказал Мрозек.

По его словам, мужчина приехал в Варшаву из региона вблизи польской столицы.

Напомним, в сентябре 2011 года возле здания польского правительства в Варшаве совершил самосожжение мужчина, который в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

49-летний мужчина оставил письмо главе польского правительства и лидеру правящей в стране с конца 2007 года партии "Гражданская платформа" Дональду Туску, в котором объяснил свое решение лишить себя жизни из-за финансовых проблем. Причем Туску пришлось даже возвратиться в столицу, чтобы встретиться с самоубийцей.