Телеграмма Ленина ушла с молотка почти за 50 тысяч фунтов

На торгах аукционного дома Christie's в Лондоне телеграмма Владимира Ленина, извещающая о его возвращении из Швейцарии в Россию, продана за 49 тысяч 875 фунтов стерлингов.

Об этом сообщила представитель аукционного дома, пишет РИА Новости.

"Телеграмма была лотом торгов "Книги и манускрипты" и продана за 49 тысяч 875 фунтов стерлингов, что существенно превышает ее эстимейт в 20-30 тысяч", отметила представитель.

Текст отправленной из Берна утром 6 апреля 1917 года телеграммы, адресованной французскому социалисту Анри Жильбо, в переводе с французского языка гласит: "Мы уезжаем завтра в полдень в Германию. (Фриц) Платтен сопровождает поезд. Пожалуйста, срочно приезжай. Расходы мы покроем. Возьми с собой Ромена Ролана, если он в принципе согласен. Сделай все, чтобы привезти (Шарля) Нэна или (Эрне-Поля) Грабера. Фольксхаус. Ульянов".

Узнав о Февральской революции в России, Ленин немедленно стал планировать свое возвращение в Россию из Швейцарии. Платтену удалось договориться с министерством иностранных дел Германии о переправке через территорию этой страны запечатанного вагона, в котором находились Ленин и еще порядка трех десятков его соратников. В состав группы в итоге не вошли ни Жильбо, ни Ролан, но 9 апреля 1917 года группа революционеров покинула Берн. Ровно неделю спустя Ленин прибыл на Финляндский вокзал в Петрограде, а еще через полгода произошла Октябрьская революция.

"Поездка Ленина на поезде из Швейцарии, несомненно, является поворотным моментом его жизни и решающим моментом истории 20-го века", — отметила ранее представитель Christies. Исторический документ все годы хранился в семье Жильбо. "Пару лет назад она была выставлена на торги в Нейи-сюр-Сен, где была приобретена владельцем, который сейчас ее продал", — рассказала представитель.

Напомним, один из первых компьютеров, созданный основателем компании Apple Стивом Джобсом еще в 1976 году, продан на аукционе в Германии за 671 тыс. долларов

фото: аукционного дома Christie's