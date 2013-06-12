Как голые FEMENистки атаковали Европарламент: опубликовано видео

Активистки движения FEMEN перед стенами Европарламента в Брюсселе выступили с требованием освободить четырех своих соратниц, которые почти месяц находятся в тунисской тюрьме за мирный протест. Им грозит от одного до шести лет тюрьмы.

Полиция к протестующим была снисходительна – FEMEN от Европарламента не прогоняли и даже не просили одеться. Однако акция все равно была не долгой — меньше пяти минут. Вероятнее всего, из-за холодной погоды в бельгийской столице, передают Вести.ру.

Шесть девушек одетых в полосатые трусы, как робы арестантов — требовали освободить Амину Тайлер — активистку движения из Туниса, и других задержанных девушек, сообщается на сайте femen.

видео: Вести.ру