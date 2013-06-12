Турецкие телеканалы оштрафовали за показ беспорядков на площади Таксим в Стамбуле

Несколько турецких телеканалов оштрафовали за прямую трансляцию разгона манифестантов с площади Таксим в Стамбуле.

Власти посчитали, что в эфир попали излишне жестокие кадры, которые могут повредить физическому и моральному здоровью детей и подростков, передают Вести.ру.

Как сообщалось, в ночь на 12 июня в Стамбуле снова пылало зарево от петард и "коктейлей Молотова". Полицейские разгоняли толпу водометами и слезоточивым газом. В настоящее время в центре города относительно спокойно. Площадь Таксим удерживают под контролем отряды спецназа.

Между тем, в Стамбуле должна пройти первая с начала массовых беспорядков встреча турецкого премьера Тайипа Эрдогана и представителей протестного движения. Детали переговоров пока не сообщаются.

видео: Вести.ру.