В Тунисе трех FEMENисток приговорили к четырем месяцам тюрьмы

В Тунисе суд приговорил трех активисток движения FEMEN к четырем месяцам тюремного заключения.

Девушек признали виновными в непристойном поведении и нарушении общественного порядка, пишет РИА Новости

С 29 мая под стражей находятся Полин Хиллер, Жозефин Маркман и Маргарит Штерн. Две француженки и немка обнажились, пытаясь добиться освобождения своей единомышленницы Амины Тайлер.

Ранее сообщалось, что им грозит тюремное заключение сроком от 1 до 6 лет.

Амина Тайлер была задержана в городе Кайруан, где планировалось проведение конгресса радикального исламского движения Ансар аш-Шариа (Защитники шариата). Девушка намеревалась провести акцию у центральной городской мечети в поддержку прав женщин, у активистки был при себе перцовый баллончик. Позднее Амина Тайлер была обвинена в хранении "легковоспламеняющегося или взрывчатого предмета" и приговорена к штрафу на сумму 182 доллара.

Напомним, 12 июня, активистки движения FEMEN перед стенами Европарламента в Брюсселе выступили с требованием освободить четырех своих соратниц, которые почти месяц находятся в тунисской тюрьме за мирный протест