Лесные пожары охватили Колорадо: сотни домов уничтожены огнем

В США в штате Колорадо крупные лесные пожары уничтожили около ста жилых домов.

Об этом сообщили сегодня представители местных властей, пишет ИТАР-ТАСС.

Всего в регионе зафиксировано четыре очага возгорания. Самый опасный пожар бушует к северо-востоку от Колорадо- Спрингс в районе городка Блэк-Форест, расположенного в лесистой местности. По предварительным данным, там уничтожено более 3 тыс. га лесов и кустарников. Из-за чрезвычайно жаркой и сухой погоды и порывистого ветра пламя быстро распространяется.

По словам представителей штаба по ликвидации пожаров, локализовать огонь пока не удается. Власти объявили о принудительной эвакуации более 7 тыс. человек. Из тюрьмы в пригороде Колорадо-Спрингс, которую окутал густой дым, были эвакуированы более 900 заключенных.

Власти приняли решение подключить к борьбе со стихией авиацию - шесть пожарных вертолетов и один воздушный танкер. Данных о жертвах и пострадавших пока не поступало.

фото;видео: Вести.ру