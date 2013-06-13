Кортеж Обамы вновь попал в ДТП, пострадали полицейские: опубликованы фото и видео

В ночь на четверг, 13 июня, два мотоциклиста из кортежа Барака Обамы во время посещения президентом США Майами попали в ДТП и были госпитализированы, передает телеканал NBC со ссылкой на городскую спасательную службу.

В среду Обама посетил Майами для частной встречи с одним из бизнесменов-спонсоров Демократической партии, сообщает РИА Новости.

Авария произошла, когда президентский кортеж направлялся в аэропорт, чтобы покинуть город. На шоссе, где произошел инцидент, было временно перекрыто движение. Другие подробности происшествия не сообщаются.

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Ранее "Главред" сообщал, что это уже не первая смерть с участием кортежа Обамы. В сентябре 2012-го во Флориде пикап Ford-150 сбил мотоцикл полицейского, который сопровождал кортеж Обамы. Мотоциклист скончался на месте.

Фото: nypost.com, Видео: nbcbayarea.com