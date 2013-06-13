КНДР обвинила Южную Корею в срыве переговоров

13 июня 2013, 07:24

Первые за шесть лет переговоры между Кореями так и не состоялись.

Дальше переговоров дело не зашло

После того как КНДР и Южная Корея договорились о переговорах министров, Северная Корея обвинила соседей в срыве переговоров и заявила, что не потерпит провокационных действий Сеула, приведших к срыву переговоров.

Об этом со ссылкой на агентство Ренхап и северокорейские СМИ сообщает РИА Новости.

"Это доказывает, что Юг с самого начала не только не имел намерения вести переговоры, а старался создать препятствия для диалога, замедляя процесс и в конечном счете сорвав переговоры", — сказал в интервью Центральному телеграфному агентству Кореи представитель северокорейского министерства по мирному объединению родины Чо Пхен Тхон.

В минувший вторник КНДР в одностороннем порядке отменила отправку своих делегатов в Сеул из-за решения Южной Кореи понизить уровень представителей. Накануне Юг предпринял две попытки дозвониться до Северной Кореи по линии связи Пханмунджом, но на звонок не ответили.

Ранее "Главред" сообщал, что первая за шесть лет двухдневная встреча на министерском уровне между Южной Кореей и КНДР должна была состояться в Сеуле 12 и 13 июня. Решение об этом было принято в ходе рабочих переговоров представителей двух стран, прошедших в минувшее воскресенье в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне, где в 1953 году было подписано Корейское соглашение о перемирии. Ожидалось, что в ходе встречи в Сеуле будут подняты вопросы нормализации работы совместной корейской индустриальной зоны Кэсон, а также проблема возобновления туристических поездок южнокорейцев в курортную зону в Кымгансане.

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