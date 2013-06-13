Наводнения в Европе: Чехии нанесен ущерб почти 9 млрд

Разрушительное наводнение в Европе, от которого стильно пострадали Чехия, Австрия и Германия, постепенно уходит на убыль. Кризисный штаб столицы Чехии – Праги своем последнем заседании отменил угрозу наводнения.

Об этом со ссылкой на чешское информагентство ЧТК и пресс-службу магистрата Праги сообщает РИА Новости

"В Праге отменен второй уровень угрозы наводнения, жизнь в столице постепенно приходит в норму", — сказал исполняющий обязанности мэра Праги Томаш Гудечек.

Теперь пришло время подсчитывать убытки. Ущерб страны от "большой воды" составил 7,3 млрд чешских крон (около 280 млн евро). Убыток чешских землеробов составил 3,5 млрд крон (около 140 млн евро). В страховых компания зарегистрированы 30 тысяч заявлений об ущербе на сумму почти 4 млрд крон (155 млн евро), но по оценкам, общий ущерб может возрасти до 8,8 млрд. крон (около 343 млн евро), сообщает ceskenoviny.cz.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни не будет дождей и уровень воды в реках должен вернуться к норме. В Праге отменено чрезвычайное положение, начал нормальную работу городской общественный транспорт, ликвидируются последствия подтоплений, восстановлено нормальное функционирование медицинских учреждений, в том числе, подтопленной больницы "На Франтишку".

Как сообщает пресс-служба магистрата Праги, кризисный штаб собрался на свое заседание последний раз, в дальнейшем на рабочих совещаниях будут встречаться только старосты муниципальных образований.

Власти Праги сообщают, что открыто нормальное движение трамваев по набережной Сметаны, открыт для движения транспорта Чехув мост. Кризисный штаб принял также решение открыть для публики парк Фолиманка, однако знаменитый парк Стромовка пока посещать не рекомендуется.

Ранее "Главред" сообщал, что во время недавнего наводнения в Праге уровень воды был настолько высоким, что лебеди плавали на улицах города (ФОТО). Больше всего пострадали жители нескольких районов, расположенных возле Влтавы, в частности, Модржаны, Троя, Ботич, Либень.

фото: ceskenoviny.cz