Премьер Турции выдвинул ультиматум протестующим в Стамбуле

13 июня 2013, 14:41

Глава МВД Турции Муаммер Гюлер попытался задобрить демонстрантов, назвав их "детьми", объявив при этом, что полиция "выполнит свою работу", если в парке останутся "маргинальные элементы".

Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул ультиматум протестующим против его правления в стамбульском парке Гези. Как пишет The Guardian, глава правительства дал митингующим сутки на то, чтобы покинуть парк и прилегающую к нему площадь Таксим.

"Ранее мы не отвечали ударом на удар. Но теперь силы безопасности будут действовать совсем иначе. Это все закончится в течение 24 часов", — пообещал Эрдоган. При этом он не стал пояснять, что в его понимании означает "иначе". Ранее соратники премьера по правящей Партии справедливости и развития прямо заявляли, что полиция будет силой выдавливать протестующих с территории парка. По данным The Guardian, демонстранты уже готовятся к очередному штурму своего лагеря, выполнять ультиматум премьера никто не собирается, пишет Lenta.ru. 

Министр внутренних дел Турции Муаммер Гюлер, однако, попытался задобрить демонстрантов, назвав их "детьми". "Мы верим, что наши дети действуют искренне. Но они не могут находиться вместе с провокаторами в парке Гези, дети должны уйти", — цитирует министра Hurriyet. Гюлер предложил им расселиться в близлежащих отелях, где пустует около 30 тысяч мест. При этом он объявил, что полиция "выполнит свою работу", если через сутки в парке останутся "маргинальные элементы, начинающие стычки".

Министр даже рассказал, что "маргиналы" пытались сжечь несколько палаток "искренних демонстрантов", но эти действия были пресечены "его друзьями". Кого именно главный полицейский страны в этой ситуации назвал "своими друзьями", осталось неясным.

Турецкие власти и ранее пытались выгнать демонстрантов из парка в центре Стамбула, действуя силой, угрозами, провокациями и уговорами, однако демонстранты по-прежнему занимают Гези. Они требуют гарантий неприкосновенности парка, а также извинений от премьер-министра за применение избыточной силы против простых людей.

Как известно, Эрдоган неоднократно заявлял, что "не преклонит колен" перед "бездельниками, мародерами и пьяницами", поэтому ни извинений, ни гарантий относительно парка давать не будет.

В то же время соратники премьера по партии все-таки попытались найти компромисс, предложив решить судьбу парка на референдуме.

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Эрдоган Турция Стамбул ультиматум протестующие Таксим
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