Коррупционный скандал в Чехии, задержаны глава секретариата премьера и несколько политиков

Чешская полиция задержала руководителя секретариата премьер-министра страны Яну Нагыову (Jana Nagyova).

Об этом сообщают местные СМИ, пишет РИА Новости.

Как сообщают СМИ, Нагыова, которая является союзником премьер-министра Чехии Петра Нечаса, а также несколько политиков были задержаны по подозрению в коррупции.

Представитель отдела по борьбе с организованной преступностью Павел Хантак (Pavel Hantak) подтвердил, что его отдел участвовал в проведении операции, но отказался рассказать о подробностях. "Я могу только сказать, что (операция) проводится, так что на данный момент мы не можем предоставить никакой информации", — сказал он.

По данным чешских СМИ, обыски прошли в среду в офисах в Праге, а также на виллах и офисах бизнесменов, близких к Гражданской демократической партии, которую возглавляет Нечас. Обыски также проходят в министерстве обороны, здании мэрии Праги и в других госучреждениях.

Официальной информации ни от властей, ни от полиции пока не поступало.

Напомним, в мае в Грузии был задержан экс-премьер Вано Мерабишвили. Его подозревают в коррупции.