ООН признала Абхазию и Южную Осетию частями Грузии

Генеральная ассамблея ООН приняла вынесенный на голосование Грузией проект резолюции по Абхазии и Южной Осетии, посвященной проблеме беженцев и перемещенных лиц и этих стран.

За резолюцию проголосовали 62 страны, против - 16, в том числе Россия. Еще 84 государства воздержались, пишет ИТАР-ТАСС.

Не имеющий юридически обязывающего характера документ "подтверждает недопустимость насильственного изменения демографической ситуации" в регионе", указывая также на необходимость "разработки графика для добровольного, безопасного и беспрепятственного возвращения в свои дома всех внутренне перемещенных лиц и беженцев, затронутых конфликтами в Грузии". При этом Абхазия и Южная Осетия в резолюции называются частью Грузии.

Документ также призывает "всех участников женевских дискуссий активизировать свои усилия по установлению прочного мира, договориться о более эффективных мерах укрепления доверия и незамедлительно предпринять шаги по обеспечению уважения прав человека и созданию благоприятных в плане безопасности условий" для возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев.

В представленном к заседанию ГА докладе генсекретарь всемирной организации Пан Ги Мун призвал участников переговоров продолжать диалог и расширять гуманитарное сотрудничество.

Пан Ги Мун сообщил, что с момента окончания конфликта в свои дома вернулись более 100 тысяч жителей, в то время как еще 20272 человека остаются перемещены.

Среди прочего он констатировал, что смена правительства в Грузии не сказалась на оказании гуманитарной помощи беженцам.

Напомним, в ноябре 2011 года Европарламент принял резолюцию по Грузии, в которой содержится официальная просьба к России выполнить взятые в августе 2008 года обязательства и вывести свои войска с грузинских территорий.



"Территории Абхазии и Южной Осетии должны быть объявлены как оккупированные территории", - говорится в резолюции.