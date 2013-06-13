Протестующие отказались покинуть парк в Стамбуле

В Турции протестующие отказались покинуть парк Гези в Стамбуле, несмотря на "последнее предупреждение" премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает агентство Франс Пресс, пишет РИА Новости.

Ранее премьер-министр Турции обещал в течение 24 часов очистить площадь Таксим в Стамбуле от "нарушителей порядка".

Эрдоган обратился к молодежи на площади Таксим и к их родителям с призывом уйти из парка и оставить власти "один на один" с нелегальными группировками, действующими среди протестующих. Он заявил, что "терпению пришел конец". "Я даю вам мое последнее предупреждение", — сказал он.

"Мы останемся в парке Гези со всеми нашими требованиями и спальными мешками", — говорится в заявлении группы Taksim Solidarity, которая организовала кампанию по спасению парка.

В четверг утром площадь вновь заняли сотни участников антиправительственной акции протеста, несмотря на призывы властей прекратить демонстрации.

Как известно, по всей Турции уже более двух недель проходят антиправительственные демонстрации, начавшиеся в Стамбуле с митинга в защиту парка Гези. Выступления сопровождаются беспорядками.

11 июня,полиция разогнала протестующих с площади Таксим

По последним данным, жертвами беспорядков в Турции стали пять человек, количество пострадавших достигает 5 тысяч.