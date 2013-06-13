Мощный взрыв на химзаводе в Луизиане: десятки пострадавших

13 июня 2013, 21:58

На момент взрыва в здании химзавода находилось 600 сотрудников.

  • Мощный взрыв на химзаводе в Луизиане: десятки пострадавших фото: Вести.ру
  • Мощный взрыв на химзаводе в Луизиане: десятки пострадавших фото: Вести.ру
  • Мощный взрыв на химзаводе в Луизиане: десятки пострадавших фото: Вести.ру

В США в городе Гисмар, что на юго-востоке штата Луизиана, по меньшей мере, один человек погиб и 30 получили ранения в результате взрыва и последующего возгорания на химическом заводе. 

Об этом передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию, пишет РИА Новости.

Взрыв прогремел на химзаводе Williams Olefins, который специализируется на производстве этилена и пропилена, легко воспламеняющихся газов, широко используемых в нефтехимической отрасли.

На момент взрыва в здании завода в штате Луизина находилось 600 сотрудников. Все они были эвакуированы с горящего объекта, сообщает "Интерфакс".

Утечки опасных веществ в результате взрыва и сильного пожара не произошло. Но все-таки жителям близлежащих домов рекомендовали плотно закрыть окна и двери и выключить системы кондиционирования, чтобы избежать попадания вредных веществ в помещение. Полиция перекрыла все дороги, ведущие к заводу, чтобы избежать случайных жертв.

Химический завод производит около 590 миллионов килограммов этилена и 41 миллион килограммов полипропилена в год. Этилен и полипропилен применяются при строительстве пластиковых трубопроводов.

Между тем, как сообщает ИТАР-ТАСС, представитель полиции штата Луизиана капитан Даг Кейн опроверг информацию о погибших при взрыве на химическом заводе в городе Гейсмарштат Луизиана.

По его словам, при взрыве пострадали около 30 человек. Все они доставлены в больницы, в том числе на вертолетах. Среди них есть тяжелораненые.

Как сообщила представитель министерства охраны окружающей среды Луизианы Джин Келли, утечки вредных веществ при взрыве на химзаводе не зафиксировано.

По последним данным, пожарным удалось взять ситуацию с возгоранием на заводе под контроль. О причинах ЧП пока ничего не сообщается. Полиция перекрыла все дороги, ведущие к заводу.

Это не первое происшествие на химических заводах США.

Так, 17 апреля взрыв прогремел на заводе минеральных удобрений в американском городе Уэст (штат Техас) в тот момент, когда пожарные тушили возгорание на нем. Оператором завода минеральных удобрений является компания West Fertilizer. Взрывной волной были повреждены или практически полностью разрушены более 140 соседних строений, в том числе школа, дом престарелых и многоэтажное жилое здание.

В результате этого происшествия погибли 14 человек, около 200 получили ранения. Большинство жертв катастрофы — пожарные и медики. По оценкам местных страховых компаний, ущерб от взрыва составляет более 100 миллионов долларов.

фото; видео: Вести.ру

 

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США взрыв пострадавшие химзавод Луизиана
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