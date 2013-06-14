Премьер Турции пригрозил протестующим штурмом

Премьер-министр Турции Эрдоган распорядился немедленно свернуть палаточный лагерь в Гези. В противном случае, сказал он, властям придется пойти на штурм.

Однако, митингующие, несмотря на все угрозы, отступать мирно не собираются. Ночью к ним присоединились тысячи курдов с национальными флагами в руках, пишут Вести.ру.

"Мы хотим, чтобы Эрдоган пересмотрел свои решения! — говорит Канан Калаган, активистка, член протестного движения площади Таксим. — Все проекты по перестройке парка Гези должны быть закрыты! Только тогда закончатся все эти беспорядки, которые длятся уже давно. И еще мы требуем запрета на использование полицией слезоточивого газа".

Между тем, в ночь на 14 июня губернатор Стамбула встретился с протестующими прямо в парке Гези, с которого и начались массовые протесты в Турции.

Об итогах переговоров пока не сообщается. Приглашение к диалогу губернатор опубликовал на своей страничке в Twitter. Он написал, что всех желающих обсудить решение конфликта ждет после полуночи в кафе рядом с парком.

Как известно, акции протеста начались в Стамбуле 28 мая. Люди вышли на защиту городского парка, который власти собираются снести.

Антиправительственные демонстрации, начавшиеся в Стамбуле с митинга в защиту парка Гези длятся уже более двух недель. Выступления сопровождаются беспорядками.

11 июня,полиция разогнала протестующих с площади Таксим.



По последним данным, жертвами беспорядков в Турции стали пять человек, количество пострадавших достигает 5 тысяч.

Видео: Вести.ру.