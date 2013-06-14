В США заявили, что власти Сирии применяли химическое оружие

В США пришли к выводу, что силы президента Сирии Башара Асада применяли химическое оружие "в малых масштабах".

Об этом заявил советник президента США Бен Родс, пишет ВВС.

По его словам, число жертв этих химических атак оценивается в 100-150 человек.

При этом у Вашингтона нет надежных свидетельств применения химического оружия повстанцами, сказал Родс.

"Теперь у нашего разведывательного сообщества имеется оценка с высокой степенью уверенности в том, что химическое оружие применялось в малых масштабах режимом Асада в Сирии. Президент говорил, что применение химического оружия изменит его расчеты, и так и случилось", - подчеркнул Родс.

По его словам, вывод о применении отравляющих веществ, в том числе нервно-паралитического средства зарин, основывается на свидетельствах с мест боевых действий, "описаний физиологических симптомов" предполагаемых жертв, а также лабораторных анализах образцов, полученных от предполагаемых жертв.

По словам представителя Белого дома, президент Барак Обама принял решение увеличить помощь, включая и военную, оппозиционному Высшему военному совету Сирийской свободной армии.

Он не пожелал вдаваться в детали, ограничившись замечанием о том, что это "будет другая по масштабам помощь, отличная от той, которую мы оказывали до этого".

"Президент ясно заявлял, что применение химического оружия, либо его передача террористическим группировкам, станет красной линией для США", - добавил советник Барака Обамы.

Сирийские повстанцы и правительство обвиняют друг друга в использовании химического оружия, но отрицают факт его применения со своей стороны.

Член комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии Карла дель Понте в начале мая говорила, что у организации есть весьма веские причины говорить о применении зарина силами повстанцев на основании свидетельств жертв конфликта.

На минувшей неделе премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него есть доказательства того, что сирийские власти применяли химическое оружие против оппозиции.

В интервью американским СМИ Эрдоган сообщил, что в турецких больницах лечатся пострадавшие от химоружия в Сирии.

Турецкий премьер категорически отверг предположение, что химическое оружие могли применять отряды оппозиции.

Согласно опубликованным ООН данным, в Сирии за два года гражданской войны было убито не менее 93 тысяч человек.

Это на 30 тысяч превышает предыдущие оценки ООН, относившиеся к периоду до ноября 2012 года.

По сведениям авторов доклада, опубликованного ООН, с июля прошлого года в Сирии гибли по 5 тысяч человек ежемесячно.

В документе отмечается, что эти цифры могут быть занижены, так как нередко о смертях никто не сообщает.

Около 80% убитых - мужчины, однако в докладе содержатся также документальные данные о гибели более 1700 детей в возрасте до 10 лет.