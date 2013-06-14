Уличные "бои" в Турции прекращаются: власть пошла на уступки

Турецкие власти не будут предпринимать никаких действий до вынесения окончательного судебного решения по поводу реорганизации парка Гези в Стамбуле.

Об этом заявили представители общественной делегации после завершившейся этой ночью встречи с премьер-министром Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет ИТАР-ТАСС.

"Премьер-министр сказал, что власти не станут действовать вне рамок закона. Если суд постановит не строить казармы на месте парка, правительство подчинится. Если же суд примет решение в пользу строительства, то власти хотят спросить мнение народа", - сказал известный актер Халит Эргенч - член делегации из 10 человек, в которую вошли деятели культуры и искусства, а также представители парка Гези. По его словам, речь идет, как ранее заявлял премьер, об опросе общественного мнения среди стамбульцев.

Суд уже приостановил реализацию проекта строительства вокруг парка исторических зданий казарм артиллерийского полка, но разбирательство еще продолжается. О том, что даже если суд примет решение в пользу правительства, власти все равно спросят мнение народа, заявил и замглавы правящей Партии справедливости и развития Хюсейин Челик. "Будет ли вердикт в нашу пользу или нет, все равно обязательно будет проведено голосование", - сказал он.

Участники встречи положительно оценили итоги беседы с Эрдоганом, которые дают надежду на то, что митингующие в парке Гези могут решить покинуть его. Глава стамбульского отдела Палаты городских планировщиков Тайфун Караман заявил в связи с этим, что "люди в парке оценят позитивные высказывания премьер-министра".

"Мы вернемся в парк и оценим обстановку. 14 июня, вечером, будут мероприятия по этому поводу", - сказал Караман, представляющий интересы протестующих в парке. Он добавил, что вопрос ухода из парка будет отдан на личное усмотрение каждого из митингующих.

Напомним, акции протеста начались в Стамбуле 28 мая. Люди вышли на защиту городского парка, который власти собираются снести.



Антиправительственные демонстрации, начавшиеся в Стамбуле с митинга в защиту парка Гези длятся уже более двух недель. Выступления сопровождаются беспорядками.

11 июня,полиция разогнала протестующих с площади Таксим.

По последним данным, жертвами беспорядков в Турции стали пять человек, количество пострадавших достигает 5 тысяч.