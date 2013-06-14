После 30-градусной жары на севере России выпал снег: опубликованы фото

В пятницу, 14 июня, в городе Надым Ямало-Ненецкого автономного округа выпал снег. Ооднако повода для беспокойства нет, сообщила администрация Надымского района.

Несколько дней назад в Надым пришло настоящее лето — столбик термометра поднимался выше 30 градусов. На деревьях буквально на глазах распустились почки, пишет РИА Новости.

"Сегодня утром надымчане шли на работу под снежными хлопьями. Впрочем, для них это не повод для обсуждения. Скорее, в ЮАР недавно выпавший снег можно воспринимать не только в качестве причуды природы, но и расценить как катаклизм", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что для северян подобные сюрпризы погоды — дело привычное. На Крайнем Севере, на 65-й параллели, никого не удивишь июньским снегом.

Сейчас в Надыме по данным синоптиков, температура воздуха составляет плюс два градуса, облачно, идет дождь со снегом.

Напомним, 2 июня, в российском Кемерово выпал снег. Как заявили в местном гидрометеоцентре, температура воздуха опустилась до минус двух градусов, что является для июня абсолютной аномалией.