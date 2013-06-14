Воспоминания жены Путина о браке: он брал меня измором

Развод президента России Владимира Путина с женой Людмилой шокировал не только россиян, но и весь мир. Супруги заявили, что их брак завершен.

Свое решение, в частности, Людмила Путина объяснила постоянным отсутствием мужа.

Людмила Путина, самая незаметная из всех жен глав российского государства, после развода станет еще менее публичной.

То, что Людмила Путина перестала быть публичной известно уже давно, пишет Фокус.

Так, с 2008 года она практически не появлялась на протокольных или официальных встречах. В России шутили: никто не знает, где первая леди, зато с ее ролью неплохо справляется вторая – супруга Дмитрия Медведева Светлана. Она была и на рождественских службах рядом с президентом и премьером, и на празднике в честь Дня семьи.

Отсутствие Людмилы Путиной поначалу немного удивляло зарубежную прессу, но со временем к такой странности привыкли.

Путин усиленно "ковал" образ одинокого рейнджера, этакого мачо, рыбака и искателя сокровищ.

Сейчас же россияне шутят о том, что достанется экс-супруге, по неофициальным данным, одного из богатейших людей Европы. Однако жить на улице Людмиле Путиной не придется, несмотря на бедную декларацию о доходах ее уже бывшего мужа.

Многие уверены, что развод состоялся по настоянию жены.

Ранее Людмила Путина уже высказывалась о жизни с российским президентом.

Воспоминания о своем браке были опубликованы в книге "Владимир Путин. История жизни", вышедшей в 2002 году.

"Для меня стало удивительным открытием, что Владимир Владимирович в коллективе никогда не претендует на пальму первенства. Лидерство он отдавал более активному человеку".

"Если говорить о чувствах, то это не было каким-то сиюминутным увлечением. Знаете, как бывает: встретил человека и сразу влюбился. Вот такого не случалось".

"Свидания – это особая история. На них я никогда не опаздывала, а Владимир Владимирович – постоянно. Полтора часа – это было в порядке вещей… За эти полтора часа переживешь столько, что никаких сил уже не оставалось на эмоции. Так что Владимир Владимирович измором брал меня измором".

"Я вышла замуж через три с половиной года после знакомства. К слову сказать, за все прошедшее с тех пор время мы ни разу не отмечали годовщину свадьбы"

"Владимир Владимирович мне так и не сказал, что он офицер КГБ. Когда познакомились, он сообщил, что работает в уголовном розыске, и я была в этом уверена целых полтора года"

"У Владимира Владимировича был принцип: женщина в доме все должна делать сама. Поэтому он никогда не принимал никакого участия в домашнем хозяйстве"

"Приходит Володя, допустим на обед. Я, естественно накрываю на стол. Муж ест. Я с замиранием сердца жду реакции. Ее нет. "Как мясо?" - не выдерживаю я. – "Суховато""

"То, что Владимир Владимирович всю нашу совместную жизнь испытывал меня, совершенно точно. Всегда было ощущение, что он все время как бы наблюдал за мной – какое я сейчас приму решение, верное или нет, выдержу ли я то или иное испытание".