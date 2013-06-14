В Германии голые FEMEN атаковали Меркель, опубликовано видео

В четверг, 13 июня, обнаженные активистки немецкого филиала организации FEMEN атаковали канцлера Германии Ангелу Меркель с требованием добиться освобождения активисток FEMEN из Туниса, которых приговорили к четырем месяцам тюрьмы.

Четыре девушки топлесс из движения Femen испортили торжественный прием, организованный Альянсом германских продюсеров в Берлине. Когда Меркель ступила на красную ковровую дорожку, они выскочили и начали выкрикивать лозунг "Освободите FEMEN" в поддержку своих сторонниц, арестованных в Тунисе.

"Только что была атакована Анги Меркель на красной ковровой дорожке в Берлине", сообщается в твиттере германского филиала движения Femen.

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Там же эта акция увязывается с задержанием в Тунисе двух француженок и одной немки, которые в конце мая обнажили грудь в поддержку задержанной ранее неподалеку от главной тунисской мечети Амины Тайлер. Трёх активисток приговорили к 4 месяцам тюрьмы.

"Ублюдки", - так оценили в твиттере немецкие участницы движения этот приговор. "Поздравляем Меркель и Голландию с их дипломатическим успехом", написали они в твиттере 12 июня. Позже эти "поздравления" выплеснулись в офлайн.

Ранее "Главред" сообщал, что феменки не впервые пугают Меркель. Первой была "топлес-атака" активисток FEMEN против Владимира Путина и Ангелы Меркель (ФОТО), которую они совершили на промышленной ярмарке в Ганновере.

Фото: twitter.com/FEMENGermany, видео: youtube.com