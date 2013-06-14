В США разоблачен офицер СС, причастный к массовым убийствам в Украине - СМИ

Американские журналисты разоблачили бывшего командира одного из подразделений нацистских вооруженных формирований СС, который более 50 лет прожил в штате Миннесота, куда переехал сразу после окончания войны.

Как выяснили журналисты агентства Associated Press, 94-летний Майкл Каркок причастен к массовым убийствам в Украине в годы Великой Отечественной войны, пишет РБК-Украина.

В США Каркок приехал в 1949 году по поддельным документам. Ему удалось убедить представителей американских миграционных властей в том, что он не имел отношения к вооруженным силам и военизированным формированиям гитлеровской Германии.

Кроме того, по данным СМИ, Каркок был не просто офицером СС, но и одним из основателей Украинской народной самообороны, а также дивизии СС Галичина.

Журналисты предполагают, что эсэсовец имел отношение к массовым убийствам мирных жителей в Украине: по его приказу могли сжигаться целые деревни. Также известно, что подразделение, возглавляемое им, принимало участие в жестоком подавлении Варшавского восстания в 1944 г.

Власти Германии уже заинтересовались расследованиями журналистов. В Германии нацисты, которые в годы войны выполняли командные функции, могут быть обвинены в военных преступлениях даже в том случае, если их вина в массовых убийствах неочевидна.

Сам Каркок отказался обсуждать с журналистами свое военное прошлое. Все попытки установить с ним контакт через его сына оказались безрезультатны.

Напомним, в Германии Центр по раскрытию преступлений национал- социализма (ЦРПНС) в Людвигсбурге проводит предварительное расследование в отношении 49 надзирателей бывшего концентрационного лагеря Освенцим, проживающих на территории ФРГ. Они подозреваются в пособничестве убийству.