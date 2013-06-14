Нацистский скандал в США: офицером СС оказался украинец

Продолжает обрастать подробностями скандал в США, где был разоблачен офицер СС, причастный к массовым убийствам. Как оказалось, этим офицером был 94-летний Майкл Каркок, а точнее Михаил Каркоць, родившийся в Луцке

В 1945 году он эмигрировал в США, убедив американские власти, что не участвовал в боевых действиях, и в течение последних 60-ти лет жил в Миннесоте, сообщает The Daily Mail.

Издание пишет, что во время Второй Мировой войны Каркоць был членом ОУН и одним из основателей Украинского легиона самообороны, который был сформирован разведывательным подразделением СС. Позже он помог нацистской Германии сформировать приписанную к СС 14-ю дивизию "Галичина".

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Каркоць упомянул в мемуарах службу в "Галичине" и сотрудничество с нацистами. Но когда его обвинили в массовых расстрелах поляков, начал убеждать, что никогда не брал в руки оружие и никого не расстреливал. Но его подчиненный Василий Малаженский, который тоже служил в дивизии, рассказал, что Каркоць отдавал жестокие приказы во время операций в Польше.

"В 1944-м он отдал приказ ликвидировать все население села Хланёв за то, что крестьяне убили офицера СС", - рассказал Малаженский.

По словам "товарища по оружию", Каркоць не жалел ни женщин, ни детей. Кроме того, он принимал активное участие и командовал операциями по подавлению восстаний в Польше против нацистской оккупации.

Любопытно, что Каркоць пока не арестован, а его дело расследуется. Сам бывший командир дивизии СС "Галичина" хотел бы, чтобы его суд проходил в родной Украине, если дело дойдет до судебного разбирательства.

Ранее "Главред" сообщал, что власти Германии уже заинтересовались расследованиями журналистов. В Германии нацисты, которые в годы войны выполняли командные функции, могут быть обвинены в военных преступлениях даже в том случае, если их вина в массовых убийствах неочевидна.

Фото: sokura.livejournal.com