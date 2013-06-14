Скандал в России: гимн Госдумы сравнили с гимном гитлеровской Германии

В России разразился скандал: блогеры сравнили гимн Госдумы "Избранникам России" с гимном Германии времен Адольфа Гитлера. Два ролика для сравнения выложил у себя в "Живом журнале" пользователь Михаил Denissoff.

Гимн Deutschland uber alles, с которым блогеры сравнивают гимн российского парламента, представляет собой песню на музыку Йозефа Гайдна и стихи Гофмана фон Фаллерслебена, пишет Gazeta.ru.

Изначально мелодия называлась "Песнь кайзера" и до 1918 года использовалась как официальный гимн Австро-Венгерской империи. В 1922 году в полном варианте стала государственным гимном Веймарской республики. В 1933 году гимном Третьего рейха стала только первая строфа, за которой исполнялась "Песня Хорста Весселя", официально не считавшаяся частью гимна.

Авторы российского гимна — композитор Александр Глазунов и поэт Николай Соколов. В апреле 2013 года председатель Госдумы Сергей Нарышкин попросил Иосифа Кобзона записать свое исполнение, и накануне Дня России гимн впервые прозвучал на пленарном заседании.

В интервью "Русской службе новостей" Кобзон назвал эту информацию журналисткой уткой.

"Нет, не знаю, впервые слышу. И глупо было бы Глазунову, выдающемуся русскому композитору, списывать гимны Германии. Это очередная журналистская утка. Блогеры тем более. Я считаю идиотами людей, которые заглядывают в интернет и к блогерам", — сказал Кобзон.

Ранее "Главред" сообщал, что в США разразился скандал, когда кухонный чайник сравнили с Гитлером (ФОТО). Ручка "фашистского" чайника напомнила блогерам прилизанную челку фюрера, крышка - усы, а носик - поднятую вверх правую руку.

Фото: telegrafist.org, Видео youtube.com