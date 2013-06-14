У берегов Греции загорелся паром с 250 пассажирами

В пятницу, 14 июня, на греческом пароме, который совершал рейс между островами Икария и Самос в Эгейском море с 250 пассажирами на борту, вспыхнул пожар.

Пожар возник в то время, когда судно находилось в одной миле от берега, сообщает Province.

Из-за отравления дымом пять человек - четыре женщины и одного мужчину - пришлось эвакуировать. Сначала на судно прибыли медики и оказали пострадавшим первую помощь, но потом огни были доставлены на остров Самос на катере береговой охраны.

174 пассажира злополучного парома пересели на другой паром, который и досвил их к месту назначения на Самосе.

Сообщается, что возгорание началось в трубе парома, причины пожара выясняются.

Ранее "Главред" сообщал, что в октябре 2010-го в Балтийском море в результате пожара на пароме Lisco Gloria в пострадали 22 человека.