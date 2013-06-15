Нельсон Мандела пошел на поправку

Экс-президент ЮАР Нельсон Мандела, госпитализированный неделю назад с рецидивом легочной инфекции, выздоравливает

Об этом со ссылкой на агентство Рейтер и его внука Мандлу Манделу сообщает РИА Новости.

"Он выздоравливает и хорошо выглядит", — цитирует агентство слова его внука.

Напоним, что в конце марта он уже был госпитализирован с рецидивом легочной инфекции. Еще в начале декабря прошлого года Мандела был госпитализирован в Йоханнесбурге. Врачи провели ряд тестов, которые выявили рецидив легочной инфекции, потребовавший соответствующего лечения. Позже экс-президенту ЮАР была успешно проведена операция по удалению камней из желчного пузыря. Незадолго до наступления нового года он был выписан из больницы.

Врачи провели очередное плановое обследование Манделы в марте.

Справка. Нельсон Мандела стал первым в истории чернокожим президентом ЮАР. Он руководил государством с мая 1994 по июнь 1999 года. В молодости за свою активную деятельность против режима апартеида он провел в тюрьме 27 лет. В 1993 году Мандела был награжден Нобелевской премией мира.