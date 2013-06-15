Наводнение в Европе: в Германии взорвут корабли, а в Хорватии ждут рекордного потопа

Разразившееся две недели назад мощное наводнение в Европе, продолжает терзать северную часть Германии и грозит приходом "большой воды" в Хорватию.

Германским спасателям никак не удается восстановить дамбу на реке Эльбе, которую прорвало в ночь на 10 июня близ населенного пункта Фишбек (земля Саксония-Анхальт), сообщают Вести.ру

За это время там была затоплена территория в 200 тысяч квадратных километров, эвакуированы десятки тысяч человек. Теперь специалисты решили взорвать и потопить два судна, чтобы их обломками заткнуть брешь в плотине.

Помимо этого в воду близ дамбы планируется с вертолета сбросить около 1 тысячи мешков с песком и галькой. "Эта операция может продлиться весь день", — заявила представитель кризисного штаба в административном центре земли Магдебурге.

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Наводнение в северо-восточных регионах Хорватии тоже продолжает набирать силу. В окрестностях Вуковара уровень Дуная достиг 724 см, превысив исторический максимум 2006 года. Вода продолжает прибывать. Приход "водяного вала" ожидается в городе в течение дня, сообщает ИТАР-ТАСС.

По данным специальных служб, состояние насыпей, подготовленных вдоль всего берега реки, оценивается как удовлетворительное. На пяти наиболее опасных участках в Вуковаре возведены плотины из 75 тыс. мешков, еще 20 тыс. мешков находятся в резерве. В Осиецко-Бараньском округе защитные работы ведут 3 тыс. человек, в том числе 1 тыс. военных.

Ситуация осложняется резким повышением реки Драва, достигшей отметки в 514 см около города Осиек.

По мнению экспертов, чрезвычайно высокий уровень паводковых вод будет сохраняться в регионе в течение 5-7 дней, все специальные службы находятся в постоянной готовности.

Ранее "Главред" сообщал, что в Чехии, пострадавшей от потопа в первую очередь, нанесен ущерб около 9 млрд крон (около 340 млн евро) жизнь вернулась в нормальное русло – возобновлена работа метро и отменено чрезвычайное положение.