Теракт в Пакистане: боевики убили 23 человека

В субботу, 15 июня на западе Пакистана произошла серия терактов, жертвами которых стали не менее 23-х человек. В столице Белуджистан – Кветте – силы безопасности пытаются выбить боевиков из городской больницы.

Об этом со ссылкой на France Presse сообщат РИА Новости.

Днем в субботу произошел взрыв в автобусе, припаркованном у женского университета, погибли не менее 11 студенток и преподавательниц, 22 человека получили ранения. Пострадавших при теракте доставляли в больницу медицинского комплекса Болан. Состояние некоторых раненых оценивается как критическое.

Примерно через час после теракта у университета в медучреждении произошли три взрыва и началась стрельба. По данным полиции, в больнице могут находиться до восьми боевиков, которых пытаются выбить силы безопасности. В ходе боя убито не менее трех солдат, кроме того от ран скончался заместитель главы полиции города Абдул Хан. Журналист местного телеканала был ранен в ногу. В больнице кроме раненых находятся их родственники и журналисты.

Утром в этот же день боевики сепаратистской Освободительной армии Белуджистана атаковали резиденцию основателя Пакистана Мухаммада Али Джинны в белуджистанском округе Зиарат и сожгли большую часть здания. При этом погиб один полицейский.

Ранее "Главред" сообщал, что в конце мая в пакистанском Пенджабе в школьном микроавтобусе произошел взрыв, погибли 15 детей.