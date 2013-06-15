На выборах президента Ирана победил соратник аятоллы Хомейни

В Иране прошли выборы президента и по результатам окончательного подсчета голосов главой государства был объявлен представитель реформаторов Хассан Роухани.

Об этом заявил глава МВД Ирана Мостафа Мохаммад-Наджар, сообщает РИА Новости.

По его словам, в выборах из более чем 50 миллионов избирателей приняли участие почти 37 миллионов человек, обеспечив явку в 72,7%.

"По результатам окончательных подсчетов Хассан Роухани набрал 18,613 миллиона голосов и является новоизбранным президентом страны", — сказал Мохаммад-Наджар.

Хасан Роухани - видный религиозный и политический деятель, соратник аятоллы Хомейни, сообщает ИТАР-ТАСС.

Роухани придерживается центристской позиции, считается гибким политиком, пытающимся найти компромиссы с Западом. Пользуется поддержкой высшего духовенства. Он обещал в случае его избрания разработать "Хартию гражданских свобод".

В преддверии выборов заявил: "Моя цель - восстановление экономики, обеспечение нравственности и взаимодействие с остальным миром".

Ранее "Главред" сообщал, что предыдущим президентом Ирана был Махмуд Ахмадинежад, который был готов лететь в космос на космическом корабле иранского производства.