Протестующих в Стамбуле разогнали газом и водометами: опубликовано видео

В субботу, 15 июня, турецкая полиция разогнала протестующих в парке Гези возле площади Таксим в Стамбуле.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство Reuters, полицейские применили против демонстрантов гранаты со слезоточивым газом и водометы. На самой площади Таксим, расположенной рядом с парком, были размещены бронетранспортеры.

Есть пострадавшие - их точное число не названо, но нескольких человек вынесли из парка на носилках и погрузили в кареты "скорой" помощи.

В то же время, по данным Agence France-Presse, после короткой по времени операции по разгону демонстрантов в парке остались только пустые палатки и тенты.

Жители соседних с Гези домов выходили на балконы и стучали в сковородки в знак солидарности с протестующими.

За несколько часов до разгона турецкий премьер Реджеп Тайип Эрдоган предупредил демонстрантов, что полиция применит силу, если парк не будет освобожден в ближайшее время.



Накануне, 14 июня, Эрдоган провел встречу с представителями протестующих. Он пообещал наказать полицию за чрезмерное применение силы и обязался подчиниться решению суда относительно дальнейших планов по застройке стамбульского парка Гези. Сейчас застройка парка временно приостановлена.

Напомним, массовые протесты начались в Турции в конце мая. Их причиной для них стали планы городских властей по реконструкции центральной площади Таксим. Этот план, в частности, предполагал строительство торгового центра в популярном парке Гези.

Позже протесты распространились в ряде других городов Турции и приобрели политическую окраску - митингующие требовали отставки Эрдогана и его правительства, обвиняя их в исламизации страны.

Одно из самых жестоких столкновений произошло вночь на 3 июня. Больше фото и видео с места события смотрите здесь.

Жертвами противостояния демонстрантов и полиции стали как минимум 5 человек. Пострадало несколько тысяч.

Кроме того участников акций уже разгоняли с площади Таксим.