КНДР предложила провести переговоры с США по ядерной программе

КНДР предложила США провести переговоры на высшем уровне по ядерной программе Пхеньяна и вопросам безопасности.

Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на северокорейские СМИ, пишет РИА Новости.

Предложение Северной Кореи поступило через несколько дней после того, как были сорваны переговоры на министерском уровне между Пхеньяном и Сеулом. 12 июня, должны были состояться переговоры на министерском уровне между Северной и Южной Кореей, но за день до их начала КНДР в одностороннем порядке отменила отправку своих делегатов в Сеул из-за решения Южной Кореи понизить уровень представителей.

"Если США искренне желают разрядить напряженную обстановку на Корейском полуострове и установить мир и стабильность в регионе, включающем территорию США, они не должны выступать против сближения и диалога", — сообщает в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Мы предлагаем провести переговоры на высшем уровне между КНДР и США", — отмечается в сообщении ЦТАК. При этом Северная Корея оставила за США право выбрать "удобное место и время" для переговоров.

Как известно, ситуация на Корейском полуострове обострилась в марте этого года после начала широкомасштабных военных учений США и Южной Кореи в районе Корейского полуострова. Власти КНДР заявили, что в случае военной провокации ответят по "законам военного времени". Генсек ООН Пан Ги Мун 19 мая призвал КНДР вернуться к переговорам в шестистороннем формате. Позднее Ренхап со ссылкой на заявление Чхве Рён Хэ, направленного в Китай спецпосланника Ким Чен Ына, сообщило, что КНДР выступает за возобновление шестисторонних переговоров.

КНДР объявила себя ядерной державой в 2005 году, в 2006, в 2009 и 2013 годах провела подземные ядерные испытания, которые вызвали протесты со стороны международного сообщества.

Военно-политические противоречия между государствами с различным социально-политическим строем привели в начале 1950-х годов к войне. Корейский полуостров формально до сих пор находится в состоянии войны, поскольку Корейская война закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Его подписали командующие войсками КНДР и Китая — одной стороны, и США под флагом ООН — с другой. Неоднократно между Северной и Южной Кореями происходили столкновения, приводившие к человеческим жертвам.