Стамбул продолжает бастовать, крупные профсоюзы готовятся защищать протестующих

16 июня 2013, 10:17

рупнейшее профсоюзное объединение Турции - Конфедерация профсоюзов госслужащих (КПГ) пообещало начать в понедельник, 17 июня, забастовку в знак солидарности с манифестантами, чей лагерь был разогнан полицией в стамбульском парке Гези.

  • Стамбул продолжает бастовать, крупные профсоюзы готовятся защищать протестующих фото: EPA/UPG
  • Стамбул продолжает бастовать, крупные профсоюзы готовятся защищать протестующих фото: EPA/UPG
  • Стамбул продолжает бастовать, крупные профсоюзы готовятся защищать протестующих фото: EPA/UPG
  • Стамбул продолжает бастовать, крупные профсоюзы готовятся защищать протестующих фото: EPA/UPG
  • Стамбул продолжает бастовать, крупные профсоюзы готовятся защищать протестующих фото: EPA/UPG
  • Стамбул продолжает бастовать, крупные профсоюзы готовятся защищать протестующих фото: EPA/UPG
  • Стамбул продолжает бастовать, крупные профсоюзы готовятся защищать протестующих фото: EPA/UPG
  • Стамбул продолжает бастовать, крупные профсоюзы готовятся защищать протестующих фото: EPA/UPG
  • Стамбул продолжает бастовать, крупные профсоюзы готовятся защищать протестующих фото: EPA/UPG
  • Стамбул продолжает бастовать, крупные профсоюзы готовятся защищать протестующих фото: EPA/UPG
  • Стамбул продолжает бастовать, крупные профсоюзы готовятся защищать протестующих фото: EPA/UPG

По всей Турции десятки тысяч человек сегодня, 16 июня, продолжают акции протеста в связи с предпринятой полицией операцией по очистке стамбульского парка Гези от демонстрантов. По различным оценкам, только в Стамбуле к центральной площади Таксим из различных районов города продвигается около ста тысяч человек.

В эпицентре протестов, на Таксиме, сейчас воцарилось полное спокойствие. Все подъезды и подходы к площади полностью оцеплены полицией, наблюдатели называют Таксим самым безопасным и тихим местом города. В то же время, на прилегающих к площади улицах полиция продолжает разгонять группы агрессивно настроенных манифестантов. Машины, оборудованные водометами, буквально смывают с улиц активистов, после чего полицейские забрасывают в район сосредоточения протестующих газовые шашки, пишет ИТАР-ТАСС. 

Многие протестующие, попавшие под удар струй водомета, сообщают, что в воде содержатся некие химические вещества, вызывающие жжение и в ряде случаев ожоги.

Спецтехника расчищает созданные на скорую руку завалы и баррикады. Полиция практически не вступает в непосредственный контакт с протестующими, однако уже начали появляться сообщения о задержаниях.

Губернатор Стамбула Хюсейин Авни Мутлу в свою очередь заявил, что провокаторы начали совершать вооруженные нападения на полицейских, легко ранив двух стражей порядка.

В Анкаре у парка Кугулу, на близлежащих улицах и на проспекте Кеннеди, выходящем к посольству США, собралось до 10 тыс. человек. Силы безопасности были вынуждены подавить спецсредствами агрессивные выступления нескольких небольших групп демонстрантов, задержав часть из них. Еще одну группу протестующих из около трех тысяч человек властям удалось уговорить не предпринимать противозаконных действий.

Локальные столкновения продолжаются в городе Адана на юге Турции. В Измире на центральной площади собралось несколько тысяч митингующих. Похожие акции проходят и в других городах, хотя столкновения, в основном, зарегистрированы в Стамбуле, Анкаре и Адане.

В социальных сетях развернулась широкая агитация за проведение сегодня днем на Таксиме антиправительственного митинга, на который призывают собрать миллион человек. Эта акция призвана стать ответом запланированному также на сегодня многотысячному митингу в поддержку премьер-министра Тайипа Эрдогана в Стамбуле.

Платформа "Солидарность Таксима", объединяющая протестующих в парке Гези, заявила, что власти "превратили парк и всю страну в зону боевых действий". Она возложила вину за происходящее на турецкие власти и заявила, что "силы безопасности должны остановить эти дикие нападения". В субботу платформа объявила, что продолжит занимать парк Гези, пока власти не выполнят ее требования, касающиеся как будущего самого парка и реорганизации Таксима, так и соблюдения демократических прав и свобод. В то же время, Эрдоган напомнил манифестантам, что вопрос будущего парка обсуждается в суде, и у митингующих нет причин находиться в Гези, где сейчас не идет никакого строительства.

Между тем, крупнейшее профсоюзное объединение Турции - Конфедерация профсоюзов госслужащих (КПГ) пообещало начать в понедельник, 17 июня, забастовку в знак солидарности с манифестантами, чей лагерь был разогнан полицией в стамбульском парке Гези.

"Мы уже приняли решение объявить забастовку в случае, если (полиция) войдет в парк", - заявил в представитель КПГ. По его словам, организация, объединяющая 240 тыс. трудящихся из 11 различных профсоюзов страны, позднее сегодня официально объявит о всеобщей забастовке, которая начнется в понедельник.

Как сообщает агентство Рейтер, руководители еще одного крупнейшего профсоюзного объединения Турции - Конфедерации профсоюзов рабочих-революционеров (КПРР) сейчас проводят экстренную встречу, по итогам которой будет принять решение, присоединится ли КПРР к всеобщей стачке.

Незадолго до этого турецкая полиция полностью освободила от протестующих стамбульский парк Гези и блокировала все подходы к нему. По словам губернатора Стамбула Хюсейина Авни Мутлугу, при разгоне лагеря несколько десятков манифестантов получили ранения.

"Очистка парка прошла быстро. Пострадали 29 человек, среди них вообще нет тяжело раненых, - заявил он. - У одного человека есть травма глаза, не угрожающая потерей зрения, ему сделана операция. Других случаев, которые бы требовали хирургического вмешательства, нет", -сказал он.

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разгон Турция Стамбул полиция протесты
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