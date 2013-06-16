В США из-за задымления экстренно сел самолет Джорджа Буша

15 июня, вечером, самолет, в котором летел бывший президент США Джордж Буш-младший, совершил экстренную посадку в аэропорту Луисвиля штат Кентукки, предположительно, из-за задымления в кабине пилота.

Об этом передает телеканал CNN со ссылкой на представителя американского Федерального управления авиации Холли Бэйкер, пишет РИА Новости.

Пилот двухмоторного самолета Gulfstream IV, летевшего из Филадельфии в Даллас, почувствовал запах дыма в кабине. Он сообщил об этом авиадиспетчерам, после этого самолет был перенаправлен в ближайший аэропорт, где благополучно приземлился. Никто не пострадал.

Рано утром в воскресенье, 16 июня, Буш благополучно прибыл домой в Даллас, сообщил телеканалу представитель бывшего президента Фредди Форд.

Напомним, в конце мая, на Аляске самолет совершил экстренную посадку из-за попытки самоубийства на борту. Женщина пыталась повеситься в туалете.