Реакция мировых держав на победу иранского реформатора: ждут решения ядерных проблем

16 июня 2013, 13:57

Вновь избранный президент даст присягу перед парламентом 3 августа и приступит к своим обязанностям.

  • Реакция мировых держав на победу иранского реформатора: ждут решения ядерных проблем фото: EPA/UPG
  • Реакция мировых держав на победу иранского реформатора: ждут решения ядерных проблем фото: EPA/UPG
  • Реакция мировых держав на победу иранского реформатора: ждут решения ядерных проблем фото: EPA/UPG
  • Реакция мировых держав на победу иранского реформатора: ждут решения ядерных проблем
  • Реакция мировых держав на победу иранского реформатора: ждут решения ядерных проблем фото: EPA/UPG
  • Реакция мировых держав на победу иранского реформатора: ждут решения ядерных проблем фото: EPA/UPG
  • Реакция мировых держав на победу иранского реформатора: ждут решения ядерных проблем фото: EPA/UPG
  • Реакция мировых держав на победу иранского реформатора: ждут решения ядерных проблем фото: EPA/UPG
  • Реакция мировых держав на победу иранского реформатора: ждут решения ядерных проблем фото: EPA/UPG

В Тегеране десятки тысяч жителей ликуют в связи с победой на президентских выборах умеренного реформатора Хассана Рухани.

Согласно обнародованным официальным данным, он получил свыше половины голосов, что делает ненужным второй тур, пишет ВВС.

Вновь избранный президент даст присягу перед парламентом 3 августа и приступит к своим обязанностям.

Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи поздравил Хассана Рухани с победой.

В свою очередь, избранный президент Ирана обнародовал заявление, в котором назвал свою победу "новым шансом для тех, кто уважает демократию, сотрудничество и открытый диалог".

"Хвала Всевышнему, разум и умеренность воссияли в Иране. Это победа умеренности, зрелости и здравого смысла над экстремизмом".

"Нации, исповедующие демократию и открытость, теперь должны разговаривать с иранским народом уважительно и признавать права Исламской республики", - добавил он.

Одним из главных обещаний Рухани в ходе предвыборной кампании было добиться снятия международных санкций, связанных с иранской ядерной программой.

Между тем мировое сообщество уже выразило готовность сотрудничать с новым иранским лидером.

Так, США заявили, что готовы к прямому диалогу с Тегераном по вопросу иранской ядерной программы. Представитель Белого дома Джей Карни отметил мужество иранского народа, изъявившего свою волю при избрании президента.

В Париже выразили "готовность работать" с новым руководством Ирана.

Британский Форин офис призвал Рухави "следовать новым курсом", напомнив о международной озабоченности действиями Тегерана в ядерной области и ситуацией с правами человека.

"Ирану следует остановить свою ядерную программу и прекратить поддержку терроризма", - говорится в заявлении МИД Израиля.

Правительство ФРГ ожидает от Хассана Роухани шагов по существенному ослаблению конфликта вокруг иранской ядерной программы, а также соблюдения прав человека, сообщил  глава МИД Германии Гидо Вестервелле,.

Вестервелле назвал избрание Роухани на президентский пост уже в первом туре мандатом со стороны населения и отметил, что это накладывает на нового президента Ирана ответственность как перед собственным народом, так как и перед всем миром.

По его словам, правительство Германии ожидает, что новое иранское руководство сделает свой вклад в решение ядерной проблемы, который бы позволил "без дальнейших промедлений достичь существенного ослабления конфликта дипломатическим путем".

Президент России Владимир Путин также подтвердил готовность к взаимовыгодному сотрудничеству с Ираном в самых различных областях в интересах обеспечения региональной безопасности и международной стабильности.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун поздравил Роухани с победой на выборах и выразил готовность решать с ним важнейшие международные вопросы.

"Генеральный секретарь намерен продолжать сотрудничать с иранскими властями и с избранным президентом в решении важных для международного сообщества вопросов, а также во имя благополучия иранского народа", - подчеркивается в заявлении официального представителя генсека.

В коммюнике подчеркивается, что Пан Ги Мун "будет продолжать призывать Иран играть конструктивную роль в региональных и международных делах".

В Лондоне рассчитывают на смену политического курса Ирана после победы на выборах политика-реформатора.

"Призываем его (Роухани) использовать создавшуюся возможность и направить Иран по новому курсу, в частности, снять озабоченность мирового сообщества в связи с его ядерной программой, продвинуть вперед конструктивные отношения со многими странами, улучшить ситуацию с соблюдением прав человека и политических свобод у себя в стране", - подчеркивается в заявлении Форин Офиса.

Официальный Париж "принял к сведению победу Хасана Роухани" в первом туре президентских выборов в Иране и выразил готовность сотрудничать с ним. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус.

"Мировое сообщество многого ждет от Ирана, в частности, в том, что касается его ядерной программы и его вовлеченности в сирийский кризис. Мы готовы работать с новым иранским президентом по этим вопросам" – сказал он.

Сдержанная реакция мирового сообщества, по мнению наблюдателей, вызвана тем, что реальная власть в Иране остается в руках духовного лидера и его консервативного окружения.

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президент Иран тегеран Хассан Рухани
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