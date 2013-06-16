Реакция мировых держав на победу иранского реформатора: ждут решения ядерных проблем

Вновь избранный президент даст присягу перед парламентом 3 августа и приступит к своим обязанностям.
Согласно обнародованным официальным данным, он получил свыше половины голосов, что делает ненужным второй тур, пишет ВВС.
Вновь избранный президент даст присягу перед парламентом 3 августа и приступит к своим обязанностям.
Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи поздравил Хассана Рухани с победой.
В свою очередь, избранный президент Ирана обнародовал заявление, в котором назвал свою победу "новым шансом для тех, кто уважает демократию, сотрудничество и открытый диалог".
"Хвала Всевышнему, разум и умеренность воссияли в Иране. Это победа умеренности, зрелости и здравого смысла над экстремизмом".
"Нации, исповедующие демократию и открытость, теперь должны разговаривать с иранским народом уважительно и признавать права Исламской республики", - добавил он.
Одним из главных обещаний Рухани в ходе предвыборной кампании было добиться снятия международных санкций, связанных с иранской ядерной программой.
Между тем мировое сообщество уже выразило готовность сотрудничать с новым иранским лидером.
Так, США заявили, что готовы к прямому диалогу с Тегераном по вопросу иранской ядерной программы. Представитель Белого дома Джей Карни отметил мужество иранского народа, изъявившего свою волю при избрании президента.
В Париже выразили "готовность работать" с новым руководством Ирана.
Британский Форин офис призвал Рухави "следовать новым курсом", напомнив о международной озабоченности действиями Тегерана в ядерной области и ситуацией с правами человека.
"Ирану следует остановить свою ядерную программу и прекратить поддержку терроризма", - говорится в заявлении МИД Израиля.
Правительство ФРГ ожидает от Хассана Роухани шагов по существенному ослаблению конфликта вокруг иранской ядерной программы, а также соблюдения прав человека, сообщил глава МИД Германии Гидо Вестервелле,.
Вестервелле назвал избрание Роухани на президентский пост уже в первом туре мандатом со стороны населения и отметил, что это накладывает на нового президента Ирана ответственность как перед собственным народом, так как и перед всем миром.
По его словам, правительство Германии ожидает, что новое иранское руководство сделает свой вклад в решение ядерной проблемы, который бы позволил "без дальнейших промедлений достичь существенного ослабления конфликта дипломатическим путем".
Президент России Владимир Путин также подтвердил готовность к взаимовыгодному сотрудничеству с Ираном в самых различных областях в интересах обеспечения региональной безопасности и международной стабильности.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун поздравил Роухани с победой на выборах и выразил готовность решать с ним важнейшие международные вопросы.
"Генеральный секретарь намерен продолжать сотрудничать с иранскими властями и с избранным президентом в решении важных для международного сообщества вопросов, а также во имя благополучия иранского народа", - подчеркивается в заявлении официального представителя генсека.
В коммюнике подчеркивается, что Пан Ги Мун "будет продолжать призывать Иран играть конструктивную роль в региональных и международных делах".
В Лондоне рассчитывают на смену политического курса Ирана после победы на выборах политика-реформатора.
"Призываем его (Роухани) использовать создавшуюся возможность и направить Иран по новому курсу, в частности, снять озабоченность мирового сообщества в связи с его ядерной программой, продвинуть вперед конструктивные отношения со многими странами, улучшить ситуацию с соблюдением прав человека и политических свобод у себя в стране", - подчеркивается в заявлении Форин Офиса.
Официальный Париж "принял к сведению победу Хасана Роухани" в первом туре президентских выборов в Иране и выразил готовность сотрудничать с ним. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус.
"Мировое сообщество многого ждет от Ирана, в частности, в том, что касается его ядерной программы и его вовлеченности в сирийский кризис. Мы готовы работать с новым иранским президентом по этим вопросам" – сказал он.
Сдержанная реакция мирового сообщества, по мнению наблюдателей, вызвана тем, что реальная власть в Иране остается в руках духовного лидера и его консервативного окружения.