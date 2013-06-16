Беспорядки в Турции начались с новой силой: на помощь полицейским пришли жандармы

Стамбульская полиция заблокировала площадь Таксим: туда не пускают ни демонстрантов, ни просто прохожих. На площадь стянули спецтехнику, грузовики и тракторы коммунальных служб. Восточнее от площади происходит стычка полиции и митингующих.

После некоторого затишья воскресным утром на улицах снова начались беспорядки. В районе Харбие некоторые улицы перекрыты баррикадами. Демонстранты бросают в полицию камни. Стражи порядка отвечают водометами и газом. Начались новые задержания, пишет ИТАР-ТАСС.

У протестующих было мало времени, чтобы построить надежные баррикады — такие, какие были в городе до 11 июня. Поэтому полиция легко расчищает завалы и теснит людей. Напряженная ситуация и в соседних с Таксимом районах. Там действует спецназ, серьезных столкновений в этом районе нет.

Почти все митингующие надели респираторы. Без противогаза на улицах находиться невозможно. Полиция распыляла слезоточивый и перцовый газы. Местные власти сообщают, что после очередных столкновений в больницу отправили одного демонстранта и двух полицейских.

Манифестанты говорят, что власти стянули к площади не только полицейских, но и жандармов. Это значит, что давить на протест будут и дальше, уверены протестующие. У гостиницы Divan Istanbul Hotel — десятки человек, в лобби отеля медики-добровольцы оказывают всем врачебную помощь. Руководство отеля также готово помогать митингующим. Однако полиция Гези после штурма забросала лобби гостиницы дымовыми шашками. И это при том, что применять дымовые шашки в закрытых помещениях запрещено.

На Таксиме, в отличие от предыдущих 18 дней, на данный момент непривычно спокойно. Полиция повзводно заняла позиции возле переулков, через которые протестующие могут совершить попытку прорыва на площадь.

Видео: Вести