Сотни военных США переброшены на границу Иордании и Сирии

Сотни американских морских пехотинцев на этой неделе были дислоцированы на севере Иордании, прямо на границе с Сирией, сообщает в субботу британская газета The Times.



Издание отмечает, что США таким образом намерены "проложить Западу путь для вооружения сирийских повстанцев". Дислокация американских военных была осуществлена под прикрытием военных учений, которые на этой неделе проводят США и Иордания. При этом после окончания этих учений, морские пехотинцы останутся в этом районе на несколько месяцев, пишет ИТАР-ТАСС.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США готовится к переброске оружия сирийским повстанцам через секретные базы в Турции и Иордании.

"Как ожидается, базы начнут принимать ограниченное количество вооружений и боеприпасов в течение ближайших недель", - сказал представителей администрации США.

По их данным, ЦРУ теперь имеет более четкое понимание структуры повстанческих сил, которым планируется перебрасывать американское оружие.

В Иордании находятся "до 3 тыс американских советников", которые направлены в эту страну для оказания поддержки сирийской оппозиции.

"Решение Вашингтона начать поставки оружия сирийским повстанцам привело к тому, что США оказались вовлечены в конфликт между суннитами и шиитами на исламском Ближнем Востоке и, таким образом, в борьбу, которая превышает по масштабами арабские революции, приведшие к падению диктаторов по всему региону", - отмечает британская газета "Индепендент он санди".

Как указывает издание, "на Ближнем Востоке существует недоверие к заверениям США, что они смогут распределять оружие, которое, вероятнее всего, будет включать противовоздушные ракеты, среди бойцов светской суннитской оппозиции, представленной так называемой "Сирийской свободной армией".



По данным агентства, доминирующее положение в стане повстанцев занимает являющаяся союзницей "Аль-Каиды" организация "Джебхат ан-Нусра", которая "сможет без труда получить американское оружие от своих товарищей в "Сирийской свободной армии".



Издание также сообщило, что Иран принял решение направить в Сирию для поддержки правительственных сил 4 тыс военнослужащих Корпуса "стражей исламской революции".

Ранее британская газета "Таймс" сообщала, что США направили в Иорданию триста морских пехотинцев для подготовки поставок вооружений в Сирию.

Между тем, пресс-секретарь Пентагона Джордж Литл заявил, что США оставят в Иордании после учений истребители F-16 и зенитные системы "Пэтриот", но не солдат, пишет РИА Новости

"Министр обороны Чак Хейгел одобрил запрос королевства Иордания по размещению в Иордании F-16 и ракет "Пэтриот" после окончания на следующей неделе учений Eager Lion. Весь другой персонал США, посланный в Иорданию на учения, покинет страну после окончания учений", — сказал Литл.

Он добавил, что США по-прежнему намерены защищать обороноспособность Иордании.

Напомним, ранее в США заявили, что силы президента Сирии Башара Асада применяли химическое оружие "в малых масштабах".