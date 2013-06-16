Путин "прикарманил" перстень американского футбольного владельца - СМИ

Владельцу команды по американскому футболу "Нью-Ингленд Пэтриотс" Роберту Крафту не дают покоя события восьмилетней давности. Он заявляет, что президент РФ Владимир Путин украл у него кольцо.

В 2005 году он на приеме в России встретился с президентом Путиным. Там Крафт имел неосторожность похвастаться своим чемпионским перстнем за победу в Супербоуле. А Путин прикарманил кольцо стоимостью 25 тысяч долларов, сообщает New York Post.

Как писала тогда пресса, Путин примерил перстень, но, заметив, что на него обращены камеры, быстро снял его и зажал в кулаке. А затем положил в карман, попрощался с гостями и вышел из зала.

Позднее, дабы сгладить недоразумение, Крафт заявил, что подарил Владимиру Путину свой перстень в знак уважения и восхищения к русскому народу.

Но теперь американский бизнесмен утверждает, что заявление о подарке его вынудили сделать в Белом доме. Якобы, сам Буш просил Крафта соврать на счет кражи. А он все эти годы мечтал вернуть кольцо из белого золота с бриллиантами.

Сейчас Крафт уже не боится в открытую заявлять, что Путин украл у него чемпионский перстень и боится увидеть свою реликвию на интернет-аукционе.