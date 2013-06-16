Для охраны Обамы на саммит G8 отправят спецагентов на тракторах

Президента США Барака Обаму на саммите "большой восьмерки" G8, который пройдет 17-18 июня в Северной Ирландии, будут охранять переодетые фермерами агенты на сельскохозяйственных тракторах.

Об этом сообщает британский таблоид The Sun, передают Вести.ру.

Целый парк тракторов, на которых агенты безопасности будут патрулировать территорию вокруг курорта Лох-Эрн, был закуплен для обеспечения безопасности американского президента. Местные жители сравнили такие меры безопасности со сценой из одного известного ситкома "Отец Тед". Фермеры считают, что возможные террористы сразу же вычислят "секретных агентов" на абсолютно новых, блестящих тракторах.

Всего более 200 сотрудников Секретной службы США будут находиться на территории курорта, представители спецназа Морского флота будут патрулировать озеро Лох-Эрн. Из аэропорта Белфаста к месту проведения саммита президент отправится в сопровождении шести докторов в пуленепробиваемом Cadillac.

Как сообщалось ранее, для обеспечения безопасности саммита в регион переброшены более 8 тысяч полицейских: 4,5 тысячи сотрудников полиции Северной Ирландии и около 4 тысяч стражей порядка из Англии, Шотландии и Уэльса. Под вооруженную охрану за несколько дней до саммита взяты все автодороги, ведущие в Лох-Эрн, сам курорт обнесен несколькими периметрами металлической сетки, реки и озера патрулирует спецназ.