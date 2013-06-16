Совет Европы призвал все стороны конфликта в Турции к диалогу

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал все заинтересованные стороны конфликта в Турции к диалогу.

В распространенном в воскресенье документе отмечается, что Ягланд следит за развивающимися в Турции событиями и считает, что эскалация насилия недопустима, необходим диалог между участниками конфликта, пишет РИА Новости.

Генсек Совета Европы напомнил противоборствующим сторонам о "необходимости соблюдения законных стандартов, предусмотренных Европейской конвенцией по правам человека, особенно о свободе собраний". Он подчеркнул, что "действительно, это право не абсолютно, но любые ограничения вредят демократическому обществу".

Ягланд отметил, что власти Турции должны действовать, уважая права демонстрантов и "обеспечивая им мирное существование".

Ранее сегодня уже сообщалось, что полиция вновь разогнала протестующих в Стамбуле и Анкаре.

Как известно, по всей Турции в течение почти трех недель проходят антиправительственные демонстрации, начавшиеся в Стамбуле с митинга в защиту парка Гези. Выступления сопровождаются беспорядками.

По последним данным, их жертвами стали пять человек, число пострадавших достигает 5 тысяч.