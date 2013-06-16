Вашингтон согласен на переговоры с Пхеньяном

Власти США открыты для диалога с КНДР.

Об этом заявил пресс-секретарь Совета по национальной безопасности при президенте США Кейтлин Хейден, пишет РИА Новости.

"Мы всегда содействовали диалогу и имеем открытые каналы для коммуникаций с КНДР", — цитирует агентство Рейтер слова Хейден. В Вашингтоне подчеркнули, что Северная Корея должна подчиниться резолюциям Совбеза ООН и согласиться на денуклиаризацию.

Как сообщалось, Северная Корея предложила США провести переговоры на высшем уровне по ядерной программе Пхеньяна и вопросам безопасности.

Предложение Пхеньяна поступило через несколько дней после того, как были сорваны переговоры на министерском уровне между КНДР и Южной Кореей.

12 июня, должны были состояться переговоры на министерском уровне между Северной и Южной Кореей, но за день до их начала КНДР в одностороннем порядке отменила отправку своих делегатов в Сеул из-за решения Южной Кореи понизить уровень представителей.