В Стамбуле полиция стреляет перечным газом и задерживает журналистов

В районе стамбульской площади Таксим задержаны пятеро журналистов местных СМИ.

Об этом сообщило турецкое агентство "Доган", пишет ИТАР-ТАСС.

Репортеры пытались пройти через площадь к районам, где сохраняется напряженность. Полиция, в свою очередь, получила распоряжение допускать туда только лиц с журналистскими удостоверениями или специальными разрешениями. У задержанных "пресс-карт" при себе не оказалось.

В свою очередь премьер- министр Тайип Эрдоган на митинге в Стамбуле, для участия в котором собралось несколько сотен тысяч его сторонников заявил, что иностранные СМИ постоянно передавали лживые сообщения о происходящем в Турции.

В Стамбуле несколько сотен протестующих вплотную подошли к полицейскому оцеплению площади Таксим со стороны проспекта Истикляль.

Полиция пыталась договориться с манифестантами, чтобы они разошлись, однако они отказывались подчиниться.

В ответ полицейские применяют против демонстрантов гранаты с перечным газом. В настоящее время подразделения полиции заняли позиции на Истикляле, туда же стянуты водометы и бронированные автомобили для подавления волнений.

Столкновения манифестантов с полицией происходят близ площади Таксим. Недалеко от площади улицы перегорожены баррикадами, на которых разожгли костры.

Власти закрыли внутригородской порт на Бешикташе, чтобы люди из Азии не добрались на митинги общественным транспортом.

Вместе с тем в районе Казлычешме начался митинг, на который собрались около 300 тысяч сторонников премьер-министра Тайипа Эрдогана.

Еще десятки тысяч человек продолжают прибывать на площадь из различных районов города и даже соседних провинций. Для обеспечения безопасности сюда стянуто более 1500 полицейских.

Напомним, ранее Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал все заинтересованные стороны конфликта в Турции к диалогу.

Видео: Вести.ру

