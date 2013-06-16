Премьер-министр Турции указал Европарламенту на его место

В Стамбуле проходит митинг в поддержку премьер-министра Турции Тайипа Эрдогана. Явка сторонников главы правительства рекордная. Поддержать его пришли более трехсот тысяч человек. Демонстрация проходит на окраине города. Сначала ее собирались провести на площади Таксим, но после ночных беспорядков ситуация в центре Стамбула остается достаточно напряженной, пишет ИТАР-ТАСС.

Силы безопасности продолжат обеспечивать безопасность в Стамбуле и подавлять любые провокации. Об этом ранее заявил губернатор Хюсейин Авни Мутлу. "Нигде в городе не происходят столкновения. Но наши силы безопасности продолжат в усиленном режиме заниматься обеспечением безопасности", — сказал он.

Те, кто говорит об отголосках "арабской весны" в Турции, не знают, что "турецкая весна" произошла в стране 10,5 лет назад, 3 ноября 2002 года, сказал Эрдоган, выступая на митинге в стамбульском районе Зейтинбурну, на котором собрались сотни тысяч его сторонников.

"Европейский парламент принимает решение по поводу того, что происходит в Турции. Европарламент, знай свое место! Мы не признаем таких решений", - заявил Эрдоган.

Он напомнил, что "в Греции были столкновения, много разрушений, были жертвы". "Ущерб исчислялся миллионами евро. И как Европа на это отреагировала? Они не видят кровь, льющуюся в Сирии, страдания палестинского народа, эти международные СМИ и Европарламент", - сказал премьер.

Глава правительства заявил, что знает каждого представителя финансового лобби, которое спровоцировало беспорядки и "приютило в гостиницах террористов", многие из которых жили в прилегающих в Таксиму отелях.

Комментируя обвинения в антидемократических приемах, Эрдоган сообщил: "Мы ввели ограничения. Мы положили конец пыткам и грубому отношению к задержанным". Полиция, по его словам, имеет право на применение слезоточивого газа, как и силы безопасности в любом другом государстве, добавив, что ответ турецкой полиции демонстрантам не такой жесткий, как в некоторых странах.