Премьер-министр Турции указал Европарламенту на его место

"Европейский парламент принимает решение по поводу того, что происходит в Турции. Европарламент, знай свое место! Мы не признаем таких решений", - заявил Эрдоган.
Силы безопасности продолжат обеспечивать безопасность в Стамбуле и подавлять любые провокации. Об этом ранее заявил губернатор Хюсейин Авни Мутлу. "Нигде в городе не происходят столкновения. Но наши силы безопасности продолжат в усиленном режиме заниматься обеспечением безопасности", — сказал он.
Те, кто говорит об отголосках "арабской весны" в Турции, не знают, что "турецкая весна" произошла в стране 10,5 лет назад, 3 ноября 2002 года, сказал Эрдоган, выступая на митинге в стамбульском районе Зейтинбурну, на котором собрались сотни тысяч его сторонников.
"Европейский парламент принимает решение по поводу того, что происходит в Турции. Европарламент, знай свое место! Мы не признаем таких решений", - заявил Эрдоган.
Он напомнил, что "в Греции были столкновения, много разрушений, были жертвы". "Ущерб исчислялся миллионами евро. И как Европа на это отреагировала? Они не видят кровь, льющуюся в Сирии, страдания палестинского народа, эти международные СМИ и Европарламент", - сказал премьер.
Глава правительства заявил, что знает каждого представителя финансового лобби, которое спровоцировало беспорядки и "приютило в гостиницах террористов", многие из которых жили в прилегающих в Таксиму отелях.
Комментируя обвинения в антидемократических приемах, Эрдоган сообщил: "Мы ввели ограничения. Мы положили конец пыткам и грубому отношению к задержанным". Полиция, по его словам, имеет право на применение слезоточивого газа, как и силы безопасности в любом другом государстве, добавив, что ответ турецкой полиции демонстрантам не такой жесткий, как в некоторых странах.