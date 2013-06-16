Серия терактов в Ираке: погибли 40 человек, около 80 ранены

Рост напряженности в Ираке связан с противостоянием крупнейших исламских общин — суннитов и шиитов.
Взрывы прогремели в городах Басра, Кут, Насирия, Хилла, Наджаф, Махмудия, Мадайн и Туз-Хурмату. На севере страны, в Мосуле, произошло вооруженное нападение на полицейских, погибли четыре человека, еще пять получили ранения. Пока не сообщается, какая группировка стоит за терактами, пишет РИА Новости.
Рост напряженности в Ираке связан с противостоянием крупнейших исламских общин — суннитов и шиитов.
Во времена правления Саддама Хусейна сунниты занимали главенствующее положение в государственных структурах Ирака, однако после вооруженного вторжения США и свержения Хусейна суннитов потеснили шииты. Они заняли ряд важных государственных должностей, среди которых наиболее влиятельным является пост премьер-министра.
Напомним, в апреле, в Ираке число погибших в результате серии взрывов достигло по меньшей мере 19 человек. Еще более 100 человек ранены.
Взрывные устройства в автомобилях сработали в Багдаде, Киркуке и Фаллудже