Серия терактов в Ираке: погибли 40 человек, около 80 ранены

Жертвами серии терактов в Ираке стали, по меньшей мере, 40 человек, 79 человек получили ранения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Взрывы прогремели в городах Басра, Кут, Насирия, Хилла, Наджаф, Махмудия, Мадайн и Туз-Хурмату. На севере страны, в Мосуле, произошло вооруженное нападение на полицейских, погибли четыре человека, еще пять получили ранения. Пока не сообщается, какая группировка стоит за терактами, пишет РИА Новости.

Рост напряженности в Ираке связан с противостоянием крупнейших исламских общин — суннитов и шиитов.

Во времена правления Саддама Хусейна сунниты занимали главенствующее положение в государственных структурах Ирака, однако после вооруженного вторжения США и свержения Хусейна суннитов потеснили шииты. Они заняли ряд важных государственных должностей, среди которых наиболее влиятельным является пост премьер-министра.

Напомним, в апреле, в Ираке число погибших в результате серии взрывов достигло по меньшей мере 19 человек. Еще более 100 человек ранены.

Взрывные устройства в автомобилях сработали в Багдаде, Киркуке и Фаллудже