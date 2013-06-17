У Путина прокомментировали обвинение в краже перстня: предложили купить новый

В России прокомментировали заявление американского бизнесмена Роберта Крафта о том, что Владимир Путин украл у него перстень стоимостью 25 тысяч долларов. Напомним, Крафт сказал, что в 2005 году во время встречи в Москве он показал российскому президенту перстень, специально изготовленный в честь победы его команды по американскому футболу "Пэтриотс" в национальном кубке. Магнат, по его словам, снял кольцо и показал Путину, после чего того якобы примерил украшение, сказал нечто вроде "этим и убить можно", положил перстень в карман и удалился в сопровождении охраны.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что история вокруг этого заявления, опубликованного американскими СМИ, "похожа на нечто трудно вообразимое".

При этом Песков не считает данную тему недружественным жестом перед предстоящей в понедельник встречей президента России с президентом США Бараком Обамой. "Не хотелось бы верить в такую абсурдную теорию заговора, но в целом все это похоже на нечто трудно вообразимое", - сказал пресс-секретарь.

По его словам, в 2005 году, он стоял рядом с Путиным, когда американский бизнесмен сам подарил российскому лидеру перстень, которые носят чемпионы по американскому футболу. "Я сам видел, как он подарил президенту перстень, поэтому слова о том, что кто-то оказывал на него давление - это вопрос детального разговора с психоаналитиком", - отметил Песков.



"Мне также известно, что если этот джентльмен испытывает действительно мучительную боль от утраты в 2005 году, то президент готов отправить ему какое-то другое кольцо, которое сможет купить за свои деньги", - добавил пресс-секретарь Путина.

Ранее в интервью СNN Песков уже заявлял, что перстень был подарен российскому президенту: "То, что говорит господин Крафт, сейчас звучит странно. Я стоял в 20 сантиметрах от него и господина Путина и видел, и слышал, что Крафт подарил ему кольцо".

Он напомнил, что сразу после той встречи Крафт выпустил официальное заявление, в котором прямо говорил, что перстень - это подарок Путину в знак уважения. Теперь же он утверждает, что был вынужден скрывать реальную подоплеку истории, поскольку ему позвонили из администрации тогдашнего президента США Джорджа Буша-младшего и настойчиво попросили не раздувать скандал.



Песков добавил, что сейчас перстень хранится в библиотеке Кремля, как и другие официальные подарки.