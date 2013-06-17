Депардье назвал себя российским актером и хочет семь паспортов

Жерар Депардье, ставший в начале этого года российским гражданином, намерен получить гражданство семи стран и уже собирается подать заявление на паспорт Алжира. Актер хочет посещать без виз как можно больше стран.



"Я гражданин мира. Я свободный человек. Я французско-российский актер" — сказал Депардье изданию Le Journal du Dimanche, пишут РИА Новости.

По словам актера, чем больше у него будет паспортов, тем больше стран он сможет посещать без виз. "Я бы хотел иметь семь паспортов. Я попрошу, кстати, алжирский паспорт, а потом и другие. Таким образом, я не буду вынужден получать визы, поскольку я считаю себя, как я вам и говорю, свободным человеком и гражданином мира", — сказал Депардье.

Напомним, в прошлом году Депардье выступил против планов правительства Франции ввести "налог для богатых" и заявил о намерении получить российский паспорт и отказаться от французского гражданства.

Гражданство РФ актер получил в январе этого года, также ему была предоставлена прописка в столице Мордовии - Саранске. В то же время, он оставил за собой и французское гражданство.

Кроме того, Депардье стал почетным гражданином Чеченской республики и получил от Рамзана Кадырова 5-комнатную квартиру в Грозном.